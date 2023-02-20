الهلال السعودي يواجه شباب الأهلي الإماراتي الليلة بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن صدام عربي خالص، يجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أسيا.

ويحتضن استاد “الجنوب” في قطر المباراة المشتعل بين الهلال السعودي وشباب الأهلي مساء اليوم الإثنين.

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موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر القنوات التالية:

Abu Dhabi Sports Asia 1 بتعليق محمد الشامسى

beIN Sports AFC 1 HD بتعليق حسن العيدروس

SSC1 HD بتعليق عيسى الحربين

Alkass Five HD بتعليق خليل البلوشي

موقف الهلال وشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

يتصدَّر الهلال ترتيب ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.

في المقابل حصل شباب الأهلي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف فولاد الإيراني، مقابل 5 نقاط للغرافة القطري و4 لآهال التركماني.

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