مواجهات اليوم الاثنين في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى اليوم الاثنين مواجهتين في منافسات الجولة 19 للدوري الممتاز ، وتجمع الأولى فريق الداخلية بنظيره الاتحاد السكندري ، والثانية إنبي مع طلائع الجيش ، بينما تأجلت المباراة الثالثة التي تجمع الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا لارتباطات الزمالك الأفريقية.

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ومن المقرر إقامة اللقاء الأول على ملعب السويس الجديد في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة تحت صافرة محمد الحنفي التحكيمية ، ومذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، بينما يأتي اللقاء الثاني في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة تحت صافرة محمود عاشور التحكيمية على ملعب بتروسبورت.

ترتيب الفرق ..

ويخوض فريق الداخلية اللقاء محتلاً المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة ، بينما يأتي فريق الاتحاد السكندري بالترتيب السادس برصيد 30 نقطة.

ويأتي فريق إنبي في المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة ، فيما يأتي طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة أيضًا .

ومن المقرر أن تستكمل باقي منافسات الجولة غد الثلاثاء بالمواجهات التالية .

أسوان أمام الأهلي

الإسماعيلي ضد غزل المحلة

حرس الحدود وفاركو

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