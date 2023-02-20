الإسماعيلي في ضيافة ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ نظيره الإسماعيلي مساء اليوم الاثنين، خلال اللقاء الذي يقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، لحساب منافسات الجولة ٢١ من دوري الجمهورية.

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ويخوض فريق الأهلي ، اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المنافسات برصيد ٤٨ نقطة، بعد تحقيق الفوز في ١٥ مباراة، والتعادل في ثلاث مواجهات ، مع تلقي خسارتين.



نتائج الأهلي بالمسابقة ..

وتمكن الأهلي من الفوز على فاركو بثلاثية لهدف ، وعلى الجونة بهدف من دون رد، ثم تعادل مع فيوتشر بثنائية لكل منهما.

وفوز على وادي دجلة برباعية لهدفين، وعلى سموحة بثلاثية لهدف، وعلى الإسماعيلي بهدف من دون رد، وعلى إنبي بثلاثية نظيفة، وعلى البنك الأهلي بهدف من دون رد، وتعادل مع المصري بثلاثية لكل منهما، وفاز على أسوان برباعية لهدف وعلى الزمالك بثنائية من دون رد، وعلى غزل المحلة بهدف نظيف.

ثم فوز على القناة بثنائية لهدف، وعلى زد بالنتيجة ذاتها وخسارة أمام فاركو بهدف من دون رد، وفاز على الجونة بثنائية لهدف، وعلى فيوتشر برباعية لهدفين، وتعادل مع دجلة سلبيًا، وفاز على سموحة بثلاثية من دون رد.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٤٣ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٧ هدفًا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٨ من تامر حسن على رأس الإدارة الفنية، وعمرو عبد الفتاح مساعدًا للمدرب، وعاصم محسن في تدريب حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيبًا للفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال البدنية، وعبد الله إمام إخصائي التدليك البدني.



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