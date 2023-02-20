غدًا .. الأهلي يلاقي أسوان في مهمة استعادة التوازن

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره أسوان في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصر غدٍ الثلاثاء على ملعب الأخير في إطار منافسات الدوري الممتاز الذي يحتل به الأحمر صدارته.



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ويخوض الأهلي اللقاء ممتلكًا 37 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما يأتي أسوان تاسعًا برصيد 22 نقطة ، ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الفضائي الحصري للمباريات المحلية.



ثلاث خسائر متتالية ..

وتعرض الأحمر للمرة الأولى تحت قيادة مديره الفني كولر ، للخسارة في ثلاث مباريات متتالية ، أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي بمونديال الأندية، وأمام الهلال السوداني بهدف من دون رد ، في الجولة

الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا ، ويسعى لاستعادة توازنه مجددًا على صعيد النتائج.

كانت مواجهة الجولة الأولى للفريق الأحمر أمام الهلال السوداني قد تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية بدولة المغرب ، والتي اختتم فيها الأحمر مشواره باحتلال الترتيب الرابع.

وعادت بعثة الأهلي مباشرة إلى أسوان ، عقب انتهاء مواجهة الهلال السوداني ن للمكوث بها لمدة يومين والانتظام في معسكر مغلق قبل خوض لقاء الدوري .



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