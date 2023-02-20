إمام عاشور يقود ميتلاند الليلة لمواجهة فيبورج بالدوري الدنماركي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ميتلاند المحترف في صفوفه الدولي المصري إمام عاشور لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره فيبورج ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي.

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موعد مباراة ميتلاند وفيبورج

من المقرر أن تنطلق مباراة ميتلاند وفيبورج في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويبحث إمام عاشور ورفاقه لحصد الثلاث نقاط الليلة من خصم قوي للتقدم في جدول ترتيب الدوري الدنماركي.

إمام عاشور يتألق في ظهوره الأول مع ميتلاند

ظهر الدولي المصري إمام عاشور بمستوى أكثر من رائع في ظهوره الأول مع فريقه الجديد المنضم إليه في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك.

وشارك إمام عاشور مع ميتلاند في مباراة سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي، وتمكن

من تسجيل أولي أهدافه مع فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب ميتلاند وفيبورج بالدوري الدنماركي

يحتل فريق ميتلاند المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الدنماركي برصيد 23 نقطة، بعدما خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 مباريات.

بينما يحتل فريق فيبورج المركز الثاني برصيد 32 نقطة، جمعهما من 17 مباراة، حيث فاز في 9 وتعادل في 5 وخسر 3 لقاءات.

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