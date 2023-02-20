شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد مباراة قمة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، والتي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي ليفربول الإنجليزي، والمقرر اقامتها مساء غدًا الثلاثاء.

توقيت مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

ويستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، نظيره نادي ريال مدريد الإسباني، على ملعب أنفيلد، وذلك مساء غدًا الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والعاشرة بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وتنقل أحداث مباراة قمة ريال مدريد الإسباني ضد نظيره ليفربول الإنجليزي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.