شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن عن قائمته لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال.. غيابات بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة الفريق المشاركة فى مواجهة ليفربول، بذهاب دور ال 16 من ذهاب دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها غدا الثلاثاء فى الآنفيلد معقل الفريق الإنجليزي.

حيث شهدت قائمة الفريق غياب كلا من كروس وتشواميني لعدم الجاهزية نتيجة لأعراض البرد، بجانب استمرار غياب ميندي وماريانو بداعي الإصابة.

فى الوقت الذي عاد فيه كلا من هازارد وكريم بنزيما، لقائمة الفريق المدريدي بتلك المواجهة، مما يمنح بعض التفائل للفريق على الصعيد الهجومي، رغم غيابات الخط الخلفي القاتلة.

ويدرك ريال مدريد صعوبة تلك المواجهة بصورة كبيرة، خاصة أن المباراة الأولي ستقام فى الآنفيلد، معقل فريق ليفربول، والذي أصبح منتشيا بفوزه على ايفرتون ونيوكاسل، فى آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول بذهاب دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا



موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد غدا الثلاثاء، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبو ظبي.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.