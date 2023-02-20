الامارات | ميسي في برشلونة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت وسائل الإعلام الإسبانية وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة، الأحد، بعد انتهاء مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع ليل التي سجل فيها الأسطورة هدف الفوز 4-3 في الدقيقة 90+5 ضمن الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية لأنها المرة الأولى التي يعود فيها ميسي إلى منزله في برشلونة بعد حصد لقب كأس العالم، برفقة زوجته أنتونيلا وأبنائه الثلاثة، مستغلاً يومين الإجازة اللذان منحهما المدرب الفرنسي كريستوف غالتيه للاعبيه قبل مواجهة مرسيليا.

وربطت الجماهير بين زيارة ميسي والأنباء المتداولة حول إمكانية عودته للعب في ناديه الأم بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري.





