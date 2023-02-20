شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجهز كهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام أسوان غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى برنامجا بدنيا لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ليقود خط هجوم المارد الأحمر في مباراة أسوان غداً بالدوري.

وعانى كهربا من نزلة برد أبعدته عن المشاركة مع الأهلى في مباراة الهلال السودانى التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد قبل أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه أمس الأحد استعداداً لمواجهة تماسيح النيل.

ويختتم فريق الأهلي اليوم، الاثنين، تحضيراته استعدادا لخوض مباراته أمام أسوان غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم ويقوم الجهاز الفني بوضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق الهدف المنشود فى مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الذي يتربع عليه الأهلي، رغم تأجيل 3 مباريات لظروف مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وحرص مارسيل كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق أسوان من أجل معرفة أسلوب لعبهم وطريقتهم في التحضير واختراق صفوف المنافسين، وأسلوبهم وقت الاستحواذ على الكرة وفي الحالة الدفاعية، وأبرز اللاعبين الموجودين فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة لمباراة الغد.

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى مباراة أسوان بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة فلامنجو البرازيلي فى كأس العالم للأندية، والتى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين.

ورغم غياب خالد عبد الفتاح عن مباراة الهلال، إلا أن الجهاز الفني حرص على تواجد اللاعب فى رحلة السودان نظرًا لعودة البعثة مباشرة لأسوان عقب مباراة دوري أبطال أفريقيا من أجل خوض منافسات الدوري ضمن الأسبوع الـ19.