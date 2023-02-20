شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة فريق الشرقية للهوكي بعد الفوز ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبحي: أبطال هوكي الشرقية يسيطرون التاريخ بفوزهم ببطولة أفريقيا للمرة 26 في تاريخه من أصل 32 بطولة متربعًا على عرش اللعبة بالقارة السمراء

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين بمطار القاهرة الدولي، بعثة فريق فريق الهوكى "رجال" بنادى الشرقية الرياضى، بعد الفوز بالمباراة النهائية فى بطولة أفريقيا للأندية الابطال والتي اقيمت بنيروبي عاصمة دولة كينيا، وحصد المركز الأول على حساب فريق اكسشيكرز الغاني والتي انتهت بنتيجة ٤-٢ لفريق نادي الشرقية .

وقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، ولاعبى فريق الهوكي بالنادى، والجهاز الفني والإداري لحصولهم علي لقب بطولة أفريقيا.

ثمن وزير الرياضة على الإنجاز التاريخي لفريق هوكي الشرقية، حيث أصبح حامل اللقب التاريخي للبطولة وحقق موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة من إجمالي 32 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدورى والكأس والسوبر على المستوى المحلى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم .

ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللائم لهم من اجل اعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

من جانبهم، توجه التهنئة مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي برئاسة الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمامه ومتابعة أحوال الفريق أول بأول خلال البطولة.