شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يستقبلان بعثة الهوكي المتوجة ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الهوكى "رجال" بنادى الشرقية الرياضى، بعد الفوز بالمباراة النهائية فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى أقيمت بنيروبي عاصمة دولة كينيا، وحصد المركز الأول على حساب فريق اكسشيكرز الغاني والتي انتهت بنتيجة 4/ 2 لفريق نادي الشرقية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ولفيف من نواب محافظة الشرقية.

وهنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، ولاعبى فريق الهوكي بالنادى، والجهاز الفني والإداري بعد تتويجهم بلقب بطولة أفريقيا.

وثمن وزير الرياضة الإنجاز التاريخي لفريق هوكي الشرقية، حيث أصبح حامل اللقب التاريخي للبطولة، وسجل بموسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة إفريقيا 26 مرة من إجمالي 32 بطولة إفريقية، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدورى والكأس والسوبر على المستوى المحلى.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم.

ولفت الوزير أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من اجل اعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.

من جانبه، توجه بالتهنئة مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي برئاسة الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس الإدارة، والسادة أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمامه ومتابعة أحوال الفريق أولاً بأول خلال البطولة.