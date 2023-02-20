الزمالك يسافر إلى تونس الخميس المقبل لمواجهة الترجى

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القاهرة - سامية سيد - تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تونس الخميس المقبل، استعداداً لمواجهة الترجى المقرر لها السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مرانه الأول في تونس الخميس المقبل على ملعب المباراة، وطالب "البروفيسور" اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسي في الجولة الثالثة.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز على المريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، فيما يحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتساوى الزمالك والمريخ بنقطة لكل منهما في المركزين الثالث والرابع.