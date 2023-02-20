شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد بمشاركة 251 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الكونغ فو الجامعات المصرية والمعاهد العليا اليوم، الاثنين، فى نسختها الـ50 للعام الجامعى 2022/2023 والتى تقام خلال الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجارى فى الصالة المغطاة بجامعة القاهرة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة 251 لاعبا ولاعبة.

ويشهد اليوم الأول من البطولة بدء فعاليات بطولة الأساليب للطالبات، ثم بطولة الأساليب للطلبة ثم بطولة الساندا للطالبات ويعقبها منافسات بطولة الساندا للطلبة.

أما اليوم الثانى من المنافسات غدا الثلاثاء يشهد فعاليات نهائيات بطولة الأساليب ونهائيات بطولة الساندا للطلبات ثم نهائيات بطولة الساندا للطلبة.

ويشارك فى بطولة الكونغ فو للجامعات المصرية والمعاهد العليا فى نسختها الـ 50 جامعات، 24 جامعة وهم: جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة طنطا، جامعة أسيوط، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها، جامعة دمنهور، 6 أكتوبر والأكاديمية العربية والأهرام الكندية والجامعة البريطانية وجامعة المنوفية وبدر القاهرة، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، التعليم العالى، قناة السويس، جامعة عين شمس، جامعة بنى سويف، الجامعة الروسية، جامعة حلوان، دراية، المصيرة للتعليم الإلكترونى، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة كفر الشيخ.

وقدم شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للكونغ فو كامل الشكر إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى للجامعات على موافقته على عودة رياضة الووشو كونغ فو إلى بطولة الجامعات بعد غياب استمر أكثر من 5 سنوات إثر جهود مضنية تكللت فى النهاية بالنجاح.

وأضاف شريف مصطفى أن الاتحاد يسير على طريق التطوير مع إعادته إلى الريادة والصدارة كما كان عليه فى السابق، ومن أجل مصلحة اللاعبين فى الجامعات تمت مخاطبة الاتحاد الرياضى للجامعات فى ذلك الشأن.

وأكد شريف مصطفى، أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للووشو كونغ فو يعمل من أجل تطوير اللعبة وتكوين منتخبات قومية على مختلف الأعمار السنية قادرة على تحقيق أفضل النتائج فى البطولات العالمية كما حدث فى بطولة العالم الثامنة للشباب التى أقيمت فى جاكرتا وفاز فيها المنتخب بـ 13 ميدالية متنوعة وحققوا المركز الثانى على مستوى الدول المتنافسة.