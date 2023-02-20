شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال.. تشكيل ناري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ليفربول لإستضافة نظيره ريال مدريد غدا الثلاثاء، فى ذهاب دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يسعي ليفربول لتحقيق نتيجة إيجابية داخل الآنفيلد، لتسهيل مهمة الفريق فى مواجهة العودة، حينما يتوجه إلى السنتياجو برنابيو.

ويرغب ليفربول فى مواصلة عروضه الجيدة مؤخرًا، من خلال تحقيق الفوز فى تلك المواجهة الصعبة للإنتقام من سقوطه فى الموسم الماضي، بالمباراة النهائية أمام الميرنجي، بهدف نظيف من تسجيل النجم البرازيلي فينسيوس حينها.

كما أن هذه المباراة تمثل كل شئ لليفربول عن الموسم الجاري، بعدما فقد الفريق الفرصة فى المنافسة على أي لقب محلي فى الموسم الحالي، مما سيجعل هءه المواجهة تمثل مباراة الموسم لدي الريدز.

على الجانب الآخر، يأمل الريال فى مواصلة عروضه الجيدة وتفوقه ابتاريخي عبى ليفربول والفوز فى هذا التحدي الصعب، خاصة أن كلا للفريقين لديهم الدوافع لتقديم مواجهة مثيرة.



تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، جوميز، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، ستيفان بايتيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، روبيرتو فيرمينو.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره ليفربول غدا الثلاثاء، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبو ظبي.