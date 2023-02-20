شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة نظيره ليفربول غدا الثلاثاء، فى ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل الفريق المدريدي فى استمرار تفوقه على نظيره الإنجليزي فى مواجهات الفريقين بالآونة الأخيرة.

خاصة أن الفريق المدريدي نجح فى التفوق على ليفربول، فى نهائي نسختي 2018 و2022 الأخيرة، الشئ الذي يمنح الميرنجي دفعة معنوية كبيرة، قبل تلك المنافسة الضخمة بين الفريقين، فى الصعود للدور ربع النهائي.

ويدرك ريال مدريد صعوبة تلك المواجهة بصورة كبيرة، خاصة أن المباراة الأولي ستقام فى الآنفيلد، معقل فريق ليفربول، والذي أصبح منتشيا بفوزه على ايفرتون ونيوكاسل، فى آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي.

فى حبن يسعي ليفربول للإنتقام من ليفربول والوصول إلى المرحلة القادمة، حيث سيساعد هذا الفوز كثيرًا إن تحقق فى مباراة الغد، قدرة الفريق على التحكم قليلا فى مجريات مواجهة العودة، والتى ستقام فى السنتياجو.



وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفاخال، ميليتاو، روديجر، ألابا.

الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، داني سيبايوس.

الهجوم: فالفيردي، رودريجو، فينيسيوس.



موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد غدا الثلاثاء، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت مدينة أبو ظبي.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.