شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يكشف طبيعية إصابة نيمار وفترة غيابه عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي باريس سان جيرمان فى بيان رسمي، عن إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والتي تعرض لها فى مواجهة ليل الأخيرة فى الدوري الفرنسي، حيث أكد أن فترة غياب اللاعب ستتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، مما قد يضع الشكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة البايرن القادمة.

وأضاف البيان أن الأشعة التى خضع لها اللاعب تكشف عن وجود إلتواء فقط فى كاحل القدم، كما أن اللاعب لا يعاني من أي كسور، مما قد يعطي بعض الآمال حول لحاقة بمواجهة الإياب المصيرية أمام بايرن ميونخ، فى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "لوباريزيان الفرنسية" أن نيمار دا سيلفا سيغيب عن مباراة مارسيليا القادمة في الدوري الفرنسي التي ستقام الأحد القادم على ملعب فيلدورم ضمن منافسات الجولة ال 25 من منافسات الدوري الفرنسي.



العاطفة تتفوق على نيمار بمواجهة ليل

هذا وقد ظهر نيمار متأثرا بإصابته أمام ليل، بعد بكائه بشدة عقب خروجه من أرضية الملعب، خاصة أن اللاعب يرافقه سوء حظ كبير خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة الإصابات قبل المواجهات المهمة.



موعد مباراة الإياب البايرن وباريس

ومن المقرر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره باريس، فى الثامن من شهر مارس القادم، على ملعب أليانز أرينا، فى مباراة العودة لدور ال16من فعاليات دوري أبطال أوروبا، فى الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن البايرن لم يتعرض للهزيمة فى معقله منذ أكثر من عامين، فى مسابقة دوري أوروبا، مما يعكس صعوبة مهمة باريس فى مواجهة العودة.