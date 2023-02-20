شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يفاجئ ليفربول بلاعبه الشاب فى الآنفيلد.. لاعب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ريال مدريد، يفكر بشكل جادي فى مشاركة النجم الشاب ألفارو رودريجز، فى مباراة ليفربول القادمة، فى ذهاب دور ال 16 بدوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بعد تألق ألفارو الكبير فى لقاء مدريد الآخير أمام أوساسونا، والذي أنتهي بتفوق الفريق المدريدي بهدفين نظيفين، بعد أن شارك اللاعب الإسباني فى الدقائق الأخيرة من المباراة، والتى أظهرت خلالها تألق اللاعب بصورة كبيرة.

ومن ثم يري أنشيلوتي أن اللاعب قد يكون مفاجأة الفريق فى مواجنة ليفربول، خاصة أنه ليس معروفا بشكل كافي للفريق الخصم، كما أنه يمتلك شخصية كبيرة وثقة فى إمكانياته رغم صغر سنه.

فى حين الذي يري المدرب الإيطالي حتمية تواجده فى اللقاء، وإن كان على دكة بدلاء الفريق فى بدايتها، لا سيما فى ظل إصابة هازارد وإبتعاده عن مواجهة الليفر، مما يقلل من خيارات الميرنجي الهجومية على دكة البدلاء.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء القادم، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.