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بسب كارثة الزلزال .. شوبير: سوق الانتقالات مفتوح في تركيا والأهلي استغنى عن هذا اللاعب

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الشارقة - اميمة ياسر -  كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، كواليس تقال لأول مرة بشأن عرض بشكتاش التركي، لضم ألو ديانج نجم فريق الأهلي.

وقال شوبير ، في تصريحات عبر برنامجه مع شوبير على راديو أون سبورت: “الكلام اللي منتشر حاليا إن بشكتاش التركي عايز أليو ديانج، وأنا بقولك اه، هتقولي سوق الانتقالات انتهى.. هقولك لسه مفتوح في تركيا لحد ٥ مارس، لأنه اتمد بسب كارثة الزلزال”.

وتابع شوبير: “ الدوري التركي سيستكمل رغم واقعة الزلزال”.

وأوضح شوبير، قائلا: “بشكتاش يرغب في ضم أليو ديانج من الأهلي منذ سنة بالضبط، في المقابل الأهلي يرغب في ضم موليكا، فبشكتاش جدد الكلام حول أليو ديانج”.

وأضاف: الأهلي فتح الباب أمام رحيل ديانج مقابل ضم جاكسون موليكا، وموليكا يبقى عارف من دلوقتي انه في الصيف لاعبا في الأهلي وياخد فارق فلوس لأنه كان طالب مبلغ كبير".

وواصل: "الأهلي كان وصل لحد 3 ونصف أو 4 ونصف ملايين لضم اللاعب، وناديه رفض، والأهلي كان طالب ٨ مليون وبشكتاش وصل معاه لحد ٥ او ٦ مليون مع التقسيط".

وأتم شوبير حديثه: "ديانج هيمشي أمتى؟ هقولك دلوقتي، فالأهلي ليس لديه موانع كبيرة في رحيل أليو ديانج".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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