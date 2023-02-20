أدى إلى عدم قدرته على رؤية الكرة وسكنت مرماه ..«إصابة الشناوي بالعمى اللحظي»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف طارق سليمان، حارس مرمى نادى المقاولون العرب، تفاصيل المكالمة الهاتفية التى جمعته مع محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، بعد مباراة الهلال السودانى.

وقال طارق سليمان، فى تصريحات لبرنامج "رقم 10"، المذاع على القناة "الأولى"، مع الإعلامى كريم رمزى :" سألت الشناوى بعد المباراة مباشرة عن سبب استقبال هدف الهلال خصوصًا أن الكرة كانت سهلة ".

وتابع حارس مرمى نادى المقاولون العرب،طارق سليمان، :" الشناوى أكد لى أنه أصيب بعمى لحظى بسبب وجود الكرة فى حيز الشمس أثناء تسديدها للمرمى مما أدى إلى عدم قدرته على رؤية الكرة نهائيًا وسكنت مرماه".

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "رقم 10" عبر فضائية "الأولى": "سألت الشناوي بعد المباراة مباشرة عن سبب استقبال هدف الهلال خصوصًا أن الكرة كانت سهلة".

وأضاف: "الشناوي أكد لي أنه أصيب بعمى لحظي بسبب وجود الكرة في حيز الشمس أثناء تسديدها على المرمى".

وتابع: لم يستطيع الشناوي أن يفتح عينيه بسبب إشاعة الشمس التي منعته من الرؤية بشكل جعل اللاعب يشعر برعب ولكن حالته استقرت سريعا.

وأتم سليمان: "وجود الكرة مما أدى إلى عدم قدرته على رؤية الكرة نهائيًا وسكنت مرماه".