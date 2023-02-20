شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: أرفض تعاقد الأهلى مع حارس لخلافة محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى والأهلى الأسبق، أن فكرة تعاقد الأهلى مع حارس مرمى لخلافة محمد الشناوى فى القلعة الحمراء مرفوضة.

وقال أحمد ناجى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نتائج الأندية المصرية فى البطولتين الأفريقيتين حتى الآن سلبية منذ بداية مرحلة المجموعات، بسبب ظروف كثرة المباريات وتلاحم المواسم فى مصر".

وأضاف، "قدرات الأهلى والزمالك من المفترض أنها أعلى من كل أندية القارة، لكن يجب الاعتراف بأن الأندية السودانية تطورت بشكل كبير، وارتفعت ميزانية صفقاتها بشكل ملفت مؤخرا".

وتابع أحمد ناجى، "أخطاء محمد الشناوى زادت الفترة الأخيرة لأنه بيشتغل كثيرا ومنذ فترة طويلة والحارس فى النهاية لاعب بالفريق يتأثر بالضغوط عندما يتأخر الفوز للفريق بأكمله، لا يجب أن ننسى أن الشناوى هو أفضل لاعب داخل أفريقيا الموسم الماضى، وفكرة جلوس احتياطيا لفترة أو استمرار مشاركته رؤية فنية خاصة بالجهاز الفنى الحالى للأهلي".

وأكد ناجى، "لست مع من يقول لابد من التعاقد مع حارس دولى آخر للدخول فى منافسة مع الشناوى، ومع احترامى لكل الأسماء المطروحة على الساحة تخطئ والأسماء الموجودة فى الأهلى حراس منتخبات مصر بمختلف المراحل السنية".

وأضاف أحمد ناجى، "أفضل مركز غنى وملىء بالمواهب فى مصر وفى أمان لسنوات طويلة هو حراسة المرمى".

وعن رحيل الحضرى عن المنتخب الأوليمبى علق أحمد ناجى، "الحضرى تحدث معى قبل الانضمام لجهاز كوبر فى سوريا، لكنه كان قد اتخذ قرار الرحيل عن المنتخب الأولمبى، وحكى لى بعض المشاكل التى عانى منها، وكنت أتمنى استمراره".

وعن الزمالك قال أحمد ناجى، "محمد عواد من طلب يرتاح مباراة من المشاركة مع الزمالك، ومحمد صبحى ظهر فيها بشكل جيد، والثنائى يؤديان بشكل جيد، حاليا أعمل على تجميع أخطاء الحراس العالميين لاستخدامها فى تعليم حراسنا وأجد أخطاء مواقف تسبب ضحك من نجوم العالم فى هذا المركز مثل كورتوا ودى خيا وأليسون بيكر".