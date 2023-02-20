شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي لا يمانع رحيل أليو ديانج للدورى التركى مقابل ضم موليكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لا يمانع رحيل المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق لصفوف بشكتاش التركى مقابل إنهاء الاتفاق على التعاقد مع موليكا فى فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى تلقى عرضاً من بشتكاش التركى للتعاقد مع أليو ديانج، خاصة أن فترة الانتقالات فى الدوري التركى ممتدة حتى مارس بسبب الزلزال".

وأضاف شوبير، "بشكتاش لديه رغبة قوية فى ضم ديانج وتقدم بعرض رسمى أكثر من مرة، وديانج لاعب شديد الاحترام لديه رغبة فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى، ولكنه يترك القرار النهائي للأهلى".

وتابع شوبير، "الأهلى لديه رغبة شديدة فى التعاقد مع موليكا مهاجم بشكتاش، لذا لن يمانع فى الموافقة على رحيل ديانج للدوري التركى مقابل إنهاء الاتفاق على ضم موليكا بداية من الموسم المقبل".

وأضاف شوبير، "الأهلى لن يمانع رحيل ديانج فى الوقت الحالي في سبيل ضم موليكا فى الصيف مع دفع بشكتاش التركى لمقابل مادى يعين النادى الأحمر على تسديد مستحقات لاعبيه الأجانب ومدربه كولر".

واستكمل شوبير قائلا، "الأهلى يرى أن لديه وفرة فى منطقة وسط الملعب بتواجد عمرو السولية وحمدى فتحى والوافدين الجدد مروان عطية وأحمد القندوسى وكذلك الصاعد محمد فخري الذى يحظى بإعجاب كولر".