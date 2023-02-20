شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عمرو جمال يقود الأهلى لحصد السوبر الأفريقى أمام الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى بعد تغلبه على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2 في مثل هذا اليوم 20 فبراير 2014، فى مباراة مثيرة أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإيفوارى دوى نورمانديز، كان الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى، فيما كان الصفاقسى التونسى بطلا للكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله محمد ناجى جدو فى الدقيقة 23 وفى الشوط الثانى سجل عمرو جمال الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54، ورد الصفاقسى بهدف سجله على معلول (لاعب الصفاقسى وقتها) من ركلة جزاء فى الدقيقة 63، وبعدها بخمس دقائق سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للصفاقسى.

وخاض لاعبو الأهلى المباراة بروح قتالية عالية سعيا لإحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية فى البطولة المحلية وقتها، ونجحت خبرتهم فى حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحى العائد من الاصابة واحد أفضل لاعبى المباراة، إضافة إلى تألق الثنائى محمد ناجى "جدو" وعمرو جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع بطل تونس، فى المقابل كان الصفافسى ندا قويا امام الأهلى واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لإدراك التعادل.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وحسام عاشور ورامى ربيعة وشهاب الدين أحمد وعبدالله السعيد "موسى إيدان" ومحمد ناجى جدو "سعد سمير" وعمرو جمال "محمود تريزيجيه".

ومثل الصفاقسى: رامى الجرايدى وماهر الحناش وباسم البولعابى ومحمود بن صالح وعلى معلول ووسيم كمون وفرجانى ساسى ومحمد على منصر وحمزة الشطيرى وكوياتيه وفخر الدين بن يوسف.

وتعد بطولة كأس السوبر الأفريقى مباراة تقام بين بطل دورى أبطال أفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة، حيث شارك 33 مرة، ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة، حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى10 القاب والزمالك 5 ألقاب والإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 12 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.