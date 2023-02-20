شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات استعدادًا للترجى التونسى بعد 48 ساعة راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في اطار الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان حصل الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من ليبيا بعد مواجهة المريخ السودانى التي انتهت بالتعادل السلبى، ومن المنتظر أن يرصد فيريرا الأخطاء التي وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة المريخ والعمل على معالجتها قبل الصدام مع الترجى.

وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، في السادسة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.