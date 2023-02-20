شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع الدفاع على أولويات ملف التدعيم فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الكرة بالنادي المصري ملف تدعيم دفاع الفريق على رأس أولويات النادى فى الميركاتو الصيفي المقبل، بعد القصور الواضح فى خط ظهر الفريق والذى أدى إلى استقباله 21 هدفاً خلال 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

ووضع مسؤولو النادى المصرى محمد جريندو وإيزى إيميكا لاعبى لفريق ضمن الأولويات فى ملف تجديد العقود للاعبين، تحسبا لنهاية عقديهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الكرة بالمصري جلسة مع كلا اللاعبين لبدء مفاوضات التجديد في أقرب وقت، خاصة أن عقديهما ينتهيان بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ مجانا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمباراته أمام بيراميدز بالجولة التاسعة عشر من الدوري والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وكان المصري قد خاص 3 تجارب ودية خلال معسكره الحالي، حيث فاز المصري في اللقاء الأول على شبابه بسباعية نظيفة، قبل أن يفوز في الودية الثانية على فريق كابسي بثلاثية نظيفة، ثم واجه المصري فريق الشباب مرة أخرى وفاز عليه برباعية نظيفة، حيث حرص حسام حسن على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خلال المباراتين، كما قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، تخصيص فقرة تدريبية للفريق على شواطئ بورسعيد، وذلك بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين.

من ناحية أخرى، أنهى أحمد الشيخ لاعب النادي المصري اتفاقه مع إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده مع النادي، بالتراضي، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق، ويبحث أحمد الشيخ عن عرض احتراف فى إحدى الدول الإسكندنافية، التي ما يزال باب القيد الشتوي بها مفتوحا، ويخطط الشيخ للعودة إلى أحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.