شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتحدى الاتحاد السكندرى فى مواجهة مثيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندري باستاد السويس الجديد، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشرة من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات والهزيمة فى 7 مباريات والتعادل فى مثلها.

يغيب عن الاتحاد السكندري في هذه المواجهة الثلاثي عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور بسبب تعرضهم للإصابة، بينما يغيب هشام صلاح لتعرضه لطرد في مباراة أسوان بالجولة الماضية، وخالد صبحى لتراكم البطاقات، ليصبح عدد المستبعدين 5 لاعبين.

كما استقرت إدارة نادى سيد البلد على عقد جلسة مع الأنجولي مابولولو سيتم تحديدها خلال اليومين المقبلين لحسم ملف تجديد عقده وذلك بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش الذى تمسك باللاعب وطلب بسرعة تجديد عقده.

في المقابل يدخل فريق الداخلية المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله على الزاهدى في الدقيقة 51 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين استاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.