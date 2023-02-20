جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث تقام الليلة مواجهات في الدوري الإسباني، بجانب مباراتين في الدوري المصري، بجانب مباريات دوري أبطال آسيا.

ويأتي على رأس مواجهات اليوم المرتقبة، لقاء الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا، في صدام عربي مشتعل.

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وتعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري:

الداخلية ضد الاتحاد السكندري وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على On Time Sport HD 1

إنبي ضد طلائع الجيش وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على On Time Sport HD 2444

مواعيد مباريات بطولة أمم أفريقيا للشباب:

أوغندا ضد إفريقيا الوسطى وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على beIN Sports HD 4، Bein sports extra 1 hd.

جنوب السودان ضد الكونغو وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على beIN Sports HD 4، Bein sports extra 1 hd.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:

الفيصلي ضد فولاد خوزستان وتنطلق المباراة في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على Alkass Five HD، SSC1 HD، beIN Sports AFC HD

الهلال ضد شباب الأهلي دبي وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية.

وتُذاع على SSC1 HD، Alkass Five HD، beIN Sports AFC 1 HD

موعد مباراة الدوري الإسباني:

خيتافي ضد فالنسيا وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

موعد مباراة الدوري الإيطالي:

تورينو ضد كريمونيزي وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:

تشافيس ضد سبورتينج لشبونة وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

بنفيكا ضد بوافيستا وتنطلق المباراة في تمام 11:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 12:15 صباحًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على Arena Sport 5 HD Croatia

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