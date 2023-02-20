ناقد رياضي: غياب كهربا عن مباريات الأهلي بسبب تأثره بقضيته ضد الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد الخضري الناقد الرياضي عن سبب غياب محمود عبدالمنعم كهربا عن مواجهات الأهلي الأخيرة، مشيرًا أن ما تردد مؤخرًا بأن اللاعب غاب عن المباراة الأخيرة أمام الهلال بسبب إصابته بنزلة برد أمر غريب.

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وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كهربا يعيش في حالة عدم تركيز بسبب قضية الزمالك وكولر يرغب في حسم موقفه القانوني قبل الاعتماد عليه أساسيًا، وأرى أن برونو سافيو غير مقنع للمدير الفني مارسيل كولر،

وأي لاعب سواء شريف أو شادي حسين أفضل من بيرسي تاو في خط هجوم الأهلي".

وأضاف: "حزنت عندما شاهدت فيديو الاعتداء على حارس الأهلي علي لطفي، وما حدث لا يليق مطلقا بعد المباراة".

وأكمل: "من الوارد أن يجلس محمد الشناوي احتياطيا أمام أسوان، ويشارك علي لطفي في هذه المباراة".

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