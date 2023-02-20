الأهلي يغرم محمد الشناوي بسبب أزمة الهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب توقيع غرامة مالية على محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر بسبب عدم ضبط النفس خلال مواجهة الهلال السوداني.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن: "النادي الأهلى قام بإبلاغ محمد الشناوى بتوقيع عقوبة مالية ضده بقيمة 200 ألف جنيه

خاصةً بعد ثورة غضب الحارس خلال سير اللقاء وعقب اللقاء ضد طبيب فريق الهلال السودانى".

وتابع: "عقوبة محمد الشناوي من جانب النادي الأهلي جاءت من أجل ضبط النفس وعدم تكرار الموقف مرة أخرى".

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