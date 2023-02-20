شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح ناري من مودريتش على مواجهة ليفربول بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، عن خوفه من عودة نادي ليفربول أمام الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا في الشهر القادم، بعد رجعوه للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالأيام الماضية.

وقال مودريتش: بالنظر إلى فريق قوي مثل ليفربول، نعلم أنه في أي وقت يمكنهم الرد والبدء في العودة في أي موسم، آمل ألا يكون ذلك في هاتين المباراتين في دوري أبطال أوروبا ضدنا ولكن علينا أن نكون مستعدين.

وأوضح مودريتش أن مباراة ليفربول تمثل تحدي كبير للفريق، كما أن الفريق يبذل ما فى وسعه ليكون جاهزا لتلك المباراة الصعبة، لا سيما أن الريدز قد يريد الإنتقام لخسارته فى الموسم الماضي بنهائي دوري الأبطال.

مشيرا إلى أن مثل هذه المواجهات تمثل نهائي مبكر في البطولة، ولكن شدد على أن الفريق متحفز للوصول إلى المباراة النهائية والحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي.



الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء القادم، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.