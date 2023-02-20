شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي جديد فى ريال مدريد مهدد بالغياب عن مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت شبكة كوبي الإسبانية أن ريال مدريد ينتظر رؤية تطور حالة توني كروس والفرنسي أوريلين تشواميني، لاعبا الفريق الأبيض، قبل مواجهة ليفربول، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كروس لإصابة بإلتهاب في المعدة والأمعاء، بينما يعاني تشواميني من الإنفلونزا، لذلك لم يحدد موقفهما من مواجهة ليفربول حتى الآن.

ويتبقى يوم واحد فقط على القمة النارية التي ستجمع بين ريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال.

ويتحوم الشكوك بشكل قوي حول لحاق الثنائي بالمواجهة، ولكن سيكون الثنائي تحت الأنظار حتى موعد المواجهة، لا سيما أن أصابة الثنائي ليست عضلية، مما قد يمهد لتواجد الثنائي بشكل طبيعي فى مواجهة الريدز.

فى الوقت التى أكدت بعض المصادر داخل معقل ريال مدريد أن أنشيلوتي لن يجازف فى مشاركة أي لاعب غير جاهز، فى مواجهة ليفربول القادمة، حيث يتوقع المدرب الإيطالي أن الحسم سيكون فى السنتياجو برنابيو.

حيث يفكر المدرب الايطالي فى أخذ المباراة كأشواط، على أن تكون المباراة الأولي بمثابة الشوط الأولى للمواجهة، ببنما تكون مواجهة الإياب فى مدريد المواجهة الحاسمة، فى حجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول يوم الثلاثاء القادم، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور لدور ال8.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.