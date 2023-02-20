شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف نونيز من مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ذكرت صحيفة “ماركا” الاسبانية، أن داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول، يعاني من شد في أربطة كتفه اليمنى، لكنه سيكون جاهز لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء.

أشارت الصحيفة إلى أن المهاجم الأوروجوياني تمت معالجته طوال يوم الأحد وسيسارع ليكون في هذه المباراة الحاسمة، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان نونيز قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول ونيوكاسل التي حسمها الريدز 2-0 لصالحه في البريميرليج، ليخرج اللاعب كبديلا فى اللقاء وتحوم الشكوك بقوة حول رحيله.

وتسود حالة من الإرتياح داخل الجهاز الفني بقيادة كلوب، بعد أن تأكد تخلص اللاعب من إصابته، والقدرة على المشاركة أمام ريال مدريد بصورة طبيعية، فى مباراة الذهاب، والتى ستقام في معقل الفريق الإنجليزي بالآنفيلد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد صعد إلى دور ال16 بعد تصدر مجموعته فى دوري الأبطال، والتى كانت تضم لايبزيج وشاختار، فى حين حل ليفربول وصيفا عن المجموعة الأولي، التى أحتل بها فريق نابولي الصدارة.



موعد مباراة الريال وليفربول القادمة

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد يوم الثلاثاء القادم، فى مباراة الذهاب من دور ال16 بدوري ابطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكركة.

على أن تقام العودة فى السنتياجو برنابيو فى الثامن من شهر مارس القادم، فى مواجهة الحسم بين الفريقين، على بطاقة العبور للدور ربع النهائي.