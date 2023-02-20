شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطبق سياسة التدوير فى تشكيل الأهلي أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي أمام أسوان غدا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، فى ظل رغبته فى تطبيق عملية التدوير لمنح عدد من اللاعبين الأساسيين قسط من الراحة، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراتهم الأخيرة ضد الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

ويرغب كولر فى إراحة أكثر من لاعب في التشكيل الأساسي، مثل علي معلول ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد هاني وأحمد عبد القادر، فيما يفكر في منح الفرصة لأكثر من لاعب مثل خالد عبد الفتاح ومحمد أشرف ومروان عطية وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وشادي حسين.

وينوي كولر اللعب بمجموعة من اللاعبين البدلاء في التشكيل الأساسي مع إبقاء المجموعة الأساسية على الدكة من أجل الاستعانة بهم في حال الحاجة إلى جهودهم وفقا لسير المباراة التي لن تكون سهلة، باعتبار أنه يواجه أسوان على ارضه ومعه جهاز فني مميز بقيادة أيمن الرمادي.

ويتصدر الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

على صعيد آخر، طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه الذين لا يُشاركون بشكل مُنتظم بعدم الالتفات للعروض المحلية والخارجية التى بدأت تصل إليهم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم اعتماد الجهاز الفنى عليهم الفترة الماضية، وشدد كولر للاعبي الدكة على أن الموسم مازال فى منتصفه وأن الفرصة سانحة للجميع لأن يُقدّم نفسه بشكل جيد حتى يستمر مع الفريق فى الموسم المقبل.