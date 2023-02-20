شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع الرتوش الأخيرة للتعاقد مع خبير برتغالى خلفاً لكلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع اتحاد الكرة الرتوش النهائية على التعاقد مع خبير برتغالي لرئاسة لجنة الحكام فى الفترة المقبلة، خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج الذى رحل مؤخراً عن لجنة الحكام.

ويتمسك اتحاد الكرة بأن يقيم الخبير الجديد فى مصر للعمل على تطوير الحكام، كما لن يزيد راتبه عن 20 ألف دولار.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى وقت سابق، تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.

ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع خبير تحكيم برتغالي لخلافة كلاتنبرج في رئاسة لجنة الحكام بعدما تقدم الأخير باستقالته مؤخرا.