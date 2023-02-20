شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه إنبي فى مهمة استعادة الانتصارات بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش، بقيادة مدربه عماد النحاس، ضيفا ثقيلا على إنبي والذى يقوده تامر مصطفى، على ملعب بتروسبورت، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا، بينما توقف رصيد فريق إنبى بعد هزيمته في الجولة الماضية من بيراميدز، عند النقطة 16 محتلا المركز الخامس عشر.

ويدرس تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الدفع بأحمد يوسف أساسياً في مواجهة طلائع الجيش بعد غيابه عن مواجهة بيراميدز الماضية فى الأسبوع الثامن عشر وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف حيث جاء غياب اللاعب بسبب تعرضه للطرد في مباراة سيراميكا.

وعكف تامر مصطفى على برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق البترولى فى مباراة بيراميدز الماضية من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش خصوصاً أن الفريق البترولى لا يمتلك رفاهية فقد مزيد من النقاط.

وفى المقابل استعد فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس لهذه المباراة بتحقيقه فوزا وديا علي نظيره اسوان بهدف دون رد قبل أيام، حيث يتطلع جهاز الطلائع للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.