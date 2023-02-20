شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يراهن على تصحيح الأوضاع فى الزمالك بعودة الونش وفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عودة محمود حمدي الونش قلب دفاع الفريق، خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما عاد اللاعب للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل، نظرًا للإصابة التى تعرض لها الفترة الماضية فى وتر الخلفية وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في إنجلترا.

ويراهن فيريرا على تصحيح الأخطاء الدفاعية بعودة الونش، خاصة أن المدير الفني عقد جلسة مع اللاعب قبل مباراة المريخ الماضية، على هامش التدريبات التي شارك فيها الونش، وأكد فيريرا أنه ينتظر عودته كونه رمانة ميزان دفاع الفريق الأبيض، بخلاف دوره كقائد للاعبين، والقيام بالعديد من الأدوار سواء فى الدفاع أو وسط الملعب، وصولاً للكرات الثابتة التي تحتاج للاعبين الذين يجيدون التسديد بالرأس.

على الجانب الآخر، عقد فيريرا جلسة مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق، قبل لقاء المريخ السودانى، وطالبه باستعادة تركيزه فى المرحلة المقبلة، خاصة أنه من الركائز الأساسية، وهو ما دفع المدير الفني للموافقة للاعب على السفر إلى السعودية لقضاء مناسك العمرة، مستغلاً غيابه عن رحلة مواجهة المريخ في ليبيا، وشدد فيريرا على فتوح بطي صفحات الماضي والعمل على فتح صفحة جديدة يستعيد خلالها اللاعب كامل تألقه.