شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة تماسيح النيل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي اليوم، الاثنين، تحضيراته استعدادا لخوض مباراته أمام أسوان غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم ويقوم الجهاز الفني بوضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق الهف المنشود فى مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الذي يتربع عليه الأهلي، رغم تأجيل 3 مباريات لظروف مشاركته فى كأس العالم للأندية.
وحرص مارسيل كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق أسوان من أجل معرفة أسلوب لعبهم وطريقتهم في التحضير واختراق صفوف المنافسين، وأسلوبهم وقت الاستحواذ على الكرة وفي الحالة الدفاعية، وأبرز اللاعبين الموجودين فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة لمباراة الغد.
ويستعيد الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق فى مباراة أسوان بعد انتهاء الإيقاف.
وغاب خالد عبد الفتاح عن مباراة الأهلى مع الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد فى مباراة فلامنجو البرازيلي فى كأس العالم للأندية، والتى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين.
ورغم غياب خالد عبد الفتاح عن مباراة الهلال، إلا أن الجهاز الفني حرص على تواجد اللاعب فى رحلة السودان نظرًا لعودة البعثة مباشرة لأسوان عقب مباراة دوري أبطال أفريقيا من أجل خوض منافسات الدوري ضمن الأسبوع الـ19.
من ناحية أخرى ، طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه الذين لا يُشاركون بشكل مُنتظم بعدم الالتفات للعروض المحلية والخارجية التى بدأت تصل إليهم خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم اعتماد الجهاز الفنى عليهم الفترة الماضية، وشدد كولر للاعبي الدكة على أن الموسم مازال فى منتصفه وأن الفرصة سانحة للجميع لأن يُقدّم نفسه بشكل جيد حتى يستمر مع الفريق فى الموسم المقبل.
وأوصى كولر لاعبي الأهلي ممن لا يُشاركون ببذل مزيد من الجهد والتركيز خلال الفترة المقبلة فى التدريبات، وأن يستغلوا الفرصة التى ستسنح لهم في المباريات المقبلة محلياً وأفريقياً، مؤكدا أن الجميع في الفريق سيحصل على فرصة كافية للتعبير عن نفسه، لذا ليس منطقياً أن يُفكّر أى لاعب لا يُشارك حالياً فى عروض محلية أو خارجية.
ويرى المدرب السويسري أن الأهلي سيخوض الفترة المقبلة ارتباطات قوية محلياً وأفريقياً، وهناك ضغط كبير فى المباريات والفريق يحتاج جهود جميع اللاعبين لمواجهة "زحمة" المباريات والإصابات والغيابات التى يعانى منها الفريق.