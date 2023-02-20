شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة اليوم.. والأهلى أمام بطل العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الإثنين، منافسات البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بمشاركة 12 ناديا، وذلك باستاد القاهرة خلال الفترة من 20 فبراير الجارى وحتى 3 مارس المقبل.

ويقام حفل الافتتاح فى السابعة مساء، بحضور مسئولي الاتحاد العربى والمصرى، برئاسة ياسر قمر وعمرو مخلوف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وحسن عابد مدير البطولة.

ويشارك من مصر فى هذه البطولة فريق الأهلى فقط، بعد اعتذار الزمالك عن المشاركة، ليتم تعديل جدول المنافسة بعد إجراء قرعة لتقسيم الفرق على مجموعتين.

ويتنافس أيضا اليوم الأهلى القطرى مع كاظمة الكويتى والسيب العمانى مع الوكرة القطرى والصداقة الفلسطينى مع النصر البحرينى و الميناء اليمنى مع السويحلى الليبى، بينما يلتقى الأهلى مع مصافى الشمال العراقى فى لقاء الافتتاح فى الثامنة مساء.

واعتذر عن المشاركة فى البطولة فريقا الكويت الكويتى وأهلى طرابلس، بجانب أحد أندية فلسطين.