شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ودخل الدراويش معسكرا مغلقا بفندق النادى منذ أمس، الأحد، استعداداً للمباراة التي يتطلع فيها لتحقيق انتصار جديد يعيد تصحيح موقعه في جدول الدوري.

وأصبح محمد حسن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه ضد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام، حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو.

يأتى ذلك بعدما شارك فى التقسيمة بين لاعبي الدراويش التى أقيمت ظهر الخميس على ملعبه بالإسماعيلية فى ختام مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف منافسات المسابقة المحلية.

وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي عقب إصابته فى لقاء الإسماعيلي الأخير ضد الاتحاد السكندري الذى أقيم يوم 5 فبراير الجاري وأبعدته عن التدريبات الجماعية فى الآونة الأخيرة.

وكانت لجنة رابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي فى افتتاحية الدور الثاني من عمر المسابقة المحلية بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.