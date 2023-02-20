شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته الليلة لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر
ودخل الدراويش معسكرا مغلقا بفندق النادى منذ أمس، الأحد، استعداداً للمباراة التي يتطلع فيها لتحقيق انتصار جديد يعيد تصحيح موقعه في جدول الدوري.
وأصبح محمد حسن، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه ضد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام، حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو.
يأتى ذلك بعدما شارك فى التقسيمة بين لاعبي الدراويش التى أقيمت ظهر الخميس على ملعبه بالإسماعيلية فى ختام مبارياته الودية استعدادًا لاستئناف منافسات المسابقة المحلية.
وكانت لجنة رابطة الأندية المحترفة، قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلي والأهلي فى افتتاحية الدور الثاني من عمر المسابقة المحلية بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.