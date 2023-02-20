شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-2-2023 بالدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتى انطلقت أمس بمواجهة سموحة والبنك الأهلي، بمباراتين مثيرتين، ومن المقرر أن يلتقي إنبى بطلائع الجيش، فيما يواجه فريق الداخلية الاتحاد السكندري.
فى المباراة الأولى، يستقبل فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندري باستاد السويس الجديد، في الخامس مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وفى اللقاء الثاني، يحل فريق طلائع الجيش، بقيادة مدربه عماد النحاس، ضيفا ثقيلا على إنبي الذى يقوده تامر مصطفى، على ملعب بتروسبورت، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.
وتأجلت مباراة الزمالك مع سيراميكا فى هذه الجولة لانشغال الفارس الأبيض بمواجهة الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.