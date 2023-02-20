شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-2-2023 بالدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتى انطلقت أمس بمواجهة سموحة والبنك الأهلي، بمباراتين مثيرتين، ومن المقرر أن يلتقي إنبى بطلائع الجيش، فيما يواجه فريق الداخلية الاتحاد السكندري.

فى المباراة الأولى، يستقبل فريق الداخلية نظيره الاتحاد السكندري باستاد السويس الجديد، في الخامس مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وفى اللقاء الثاني، يحل فريق طلائع الجيش، بقيادة مدربه عماد النحاس، ضيفا ثقيلا على إنبي الذى يقوده تامر مصطفى، على ملعب بتروسبورت، في السابعة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.