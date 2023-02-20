شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم تدريباته استعدادا للأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت قيادة مديره الفنى أيمن الرمادى، تدريباته اليوم، الاثنين، استعدادا لملاقاة الأهلى فى الجولة 19 الثلاثاء المقبل باستاد أسوان.

وشهدت تدريبات الفريق الجنوبي استعدادا للأهلى اكتمال الصفوف باستثناء المصابين عبد العزيز موسى وصابر الشيمى، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ديلسون كامونى.

وركز الجهاز الفنى لفريق أسوان على رفع معدلات التركيز والإعداد الذهنى لدى اللاعبين والوصول لمعدلات اللياقة البدنية التى تساهم فى تحقيق التوازن الدفاعى والهجومى خلال مثل هذه المباريات، وأدى حراس المرمى تدريبات جادة تحت قيادة إسلام يوسف مدرب حراس المرمى.

من ناحية أخرى، حرص المستشار الدكتور الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الكرة، على استقبال الجهاز الفنى واللاعبين باستاد أسوان وحضور التدريب، تأكيدا على دعم ومساندة الفريق قبل هذه المباراة المهمة.

ويتصدر فريق الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية.