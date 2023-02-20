شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام الهلال السوداني فى دور المجموعات الأفريقي، بعدما شهدت المباراة ارتكاب اللاعبين بعض الأخطاء الفنية فى التمركز والتمرير وإهدار الفرص السهلة وغياب التركيز فى أوقات كثيرة من عمر المباراة.

واعترف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني فى المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا في بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت في أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف، "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى في الدقيقة 94 رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها"، مؤكدا: "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".

ويتصدر الأهلى ترتيب أندية الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 15 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف، ولايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.