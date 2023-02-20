طارق سليمان : الشناوي أصيب " بعمى لحظي " أثناء مباراة الهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي المقاولون العرب، عن تفاصيل مكالمته مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عقب هزيمة المارد الأحمر أمام الهلال السوداني بهدف نظيف.

إقرأ أيضًا..الأهلى يغرم محمد الشناوي بسبب أزمة الهلال السوداني

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج رقم "10" على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "سألت الشناوي بعد المباراة مباشرة عن سبب استقبال هدف الهلال

خصوصًا أن الكرة كانت سهلة".

وواصل طارق سليمان : "الشناوي أكد لي أنه أصيب بعمى "لحظي" بسبب وجود الكرة في حيز الشمس أثناء تسديدتها للمرمى مما أدى إلى عدم قدرته على رؤية الكرة نهائيًا وسكنت مرماه".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..