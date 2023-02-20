الزمالك يجهز صفقاته الشتوية الجديدة لمباراة الترجي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا للثلاثي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة لاعبي الفارس الأبيض استعدادا للمشاركة في المباريات بعد اقتراب حل ازمة قيدهم بقائمة الفريق.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو على قناة تن:" استقر الجهاز الفني للاستعانة بالثلاثي في مواجهة الترجي في حالة انتهاء

أزمة قيدهم وخاصة وأن الأبيض يعاني من نقص عددي في أكثر من مركز ويحتاج لمجهودات كل لاعب في الفترة القادمة.

وتابع:"البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك مهتم بالاعتماد على ثلاثي الصفقات الجديدة في المباريات المقبلة.

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