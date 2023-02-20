إيهاب المصري: الصفقات الجديدة لم تساعد فيريرا

ياسر رشاد - القاهرة - يري إيهاب المصري لاعب المصري السابق أن الصفقات الجديدة للفارس الأبيض لم تساعد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

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قال إيهاب المصري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الصفقات الجديدة للزمالك مثل عمرو السيسي ودونجا ومصطفى شلبي لم تساعد فيريرا" .

أضاف: "ظروف المجموعة صعبة على

نادي الزمالك وبالرغم من هزيمة شباب بلوزداد الجزائري أمام الترجي يبقى فريق شباب بلوزداد الجزائري فريقا قويا" .

واختتم: "الترجي منافس صعب للغاية والمباراة صعبة في ظل الحضور الجماهير التونسية ولا بديل للزمالك سوى تحقيق نتيجة إيجابية".

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