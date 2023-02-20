شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العربى لتنس الطاولة يصل القاهرة لحضور البطولة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل خليل المهندى رئيس الاتحاد العربى لتنس الطاولة ، القاهرة فجر اليوم الاثنين، ومعه محمد عبد الله الأمين العام للاتحاد العربى، لحضور فعاليات بطولة الأندية العربية البارالمبية، التى تقام بمصر فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر .

ومن المقرر أن تقام اليوم أيضا عملية الفحص الطبى للاعبين الجدد تحت إشراف الدكتور سيد محرم فى قاعة اللعب بمجمع حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر على أن يستكمل الفحص الطبى صباح غد الثلاثاء.

وتعقد لجنة الحكام جلسة مع الحكم العام فى قاعة اللعب مساء اليوم، ويعقبه اجتماع مدير منافسات البطولة مع مندوبى الأندية المشاركة فى للإعلان عن تعليمات البطولة والقرعة وجداول المباريات.

وتستضيف مصر البطولة العربية، وكذلك بطولة مصر الدولية البارالمبية، ومن المنتظر نجاح البطولتين مثلما حدث فى البطولات التى تم استضافتها مؤخرا، وهى البطولتان العربية والدولية للأسوياء، خلال سبتمبر وديسمبر الماضيين.