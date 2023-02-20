شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري .

ويخوض فاركو مرانه الأخير ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

من جهته حذر طارق العشرى، المدير الفني لفاركو، لاعبيه من صعوبة مباراة حرس الحدود، وأكد العشرى للاعبيه أن لاعبى حرس الحدود سيقاتلون للخروج بالثلاث نقاط لتعديل مسارهم بجدول المسابقة.

وحقق فاركو الفوز الثالث على التوالي في الدوري المصري، تحت قيادة طارق العشري، الذي تولى تدريب الفريق خلفًا لـ إيهاب جلال.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشري مع فاركو، فاز على المصري البورسعيدي بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد في المباراة الماضية، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17 هدف.

ويغيب جابر كامل، الظهير الأيسر لفريق فاركو، عن فريقه فى مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف.

وتعرض جابر كامل للطرد فى مباراة البنك الأهلى التي فاز بها فاركو بهدف دون رد.