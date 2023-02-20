شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأسوان فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي اليوم الاثنين تحضيراته استعدادا لخوض مباراته ضد أسوان غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري ، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم ويقوم الجهاز الفني بوضع الخطة المناسبة للمباراة، من أجل تحقيق الهف المنشود في مواصلة الانتصارات والانفراد بصدارة الدوري الذي يتربع عليه الأهلي رغم تأجيل 3 مباريات له لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة 2021-2022.

موعد مباراة الاهلى وأسوان في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان، فى الثالثة إلا الربع عصر غد، الثلاثاء، باستاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وأسوان بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري الابطال أمام صن دوانز

خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر السبت الماضى باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2_ الهلال السوداني - المركز الثانى - 3 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - دون نقاط

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.