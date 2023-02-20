شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سارى مديرا فنيا لمنتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي منتخب السويس عن تولي أحمد ساري، نجم الاتحاد السكندرى السابق، مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل ياسر الكناني عن الفريق، والذي رحل بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ولعب منتخب السويس، تحت قيادة الكناني، 18 مباراة، حقق خلالها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وتلقى ست هزائم.

ويستعد منتخب السويس لمواجهة بتروجت في الجولة الـ19 من مباريات الدرجة الثانية.

ويتواجد منتخب السويس في المركز الثامن لمجموعة القاهرة برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.