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أحمد سارى مديرا فنيا لمنتخب السويس

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي منتخب السويس عن تولي أحمد ساري، نجم الاتحاد السكندرى السابق، مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل ياسر الكناني عن الفريق، والذي رحل بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

 

ولعب منتخب السويس، تحت قيادة الكناني، 18 مباراة، حقق خلالها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات وتلقى ست هزائم.

 

ويستعد منتخب السويس لمواجهة بتروجت في الجولة الـ19 من مباريات الدرجة الثانية.

 

ويتواجد منتخب السويس في المركز الثامن لمجموعة القاهرة برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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