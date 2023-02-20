شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على إجراء تعديلات على تشكيل فريقه في مباراته القادمة ضد أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويخطط كولر لإراحة أكثر من لاعب في مباراة أسوان مثل علي معلول ومحمد هاني وحمدي فتحي أو أليو ديانج وحمد عبد القادر ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي "علي لطفي" في حراسة المرمى.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمود متولي "محمد عبد المنعم"، محمد أشرف.

الوسط: حمدي فتحي "مرون عطية"، أليو ديانج، أحمد قندوسي

الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، بيرسي تاو "حسين الشحات"

على صعيد آخر، اعترف المدير الفني لفريق الأهلي بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مارسيل كولر، فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور".

وأضاف مدرب الأهلى: "الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء سوى فى الدقيقة 94، رغم إهدار الوقت، الأهلي ليس طريقته إهدار الوقت، هذه ليست شخصية الأهلي أننا نهدر الوقت، كما كشفت المباراة بعض المشاكل لدينا وسنعمل على إصلاحها".

وأنهى كولر تصريحاته قائلا: "لا خوف على الأهلي رغم الخسارة، سنعمل على تصحيح الأخطاء وتجميع النقاط، ومن المؤكد أننا سنظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة".