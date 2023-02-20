شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد: البنك الأهلى يستحق الفوز على سموحة.. والفريق سيعود للانتصارات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق البنك الأهلي، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام سموحة، وكان يستحق الفوز بالمباراة لولا القرارات التحكيمية التي تسببت في تعادل الفريق وخسارة 3 نقاط مستحقة.

وأضاف عبد الواحد، في تصريحات خاصة، إن البنك الأهلي كان في حاجة للفوز بالمباراة لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري، مؤكدا أن لاعبه أحمد ياسر لا يستحق الطرد، بالإضافة إلى أنه تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، والتي أحرز منها فريق سموحة هدف التعادل.

وتابع عبد الواحد: إن اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق أشاد بأداء اللاعبين عقب المباراة وطالبهم بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام سيراميكا في الدوري.

ومنح بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين راحة 24 ساعة من التدريبات بعد التعادل مع سموحة بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار افتتاح مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويبدأ فريق البنك الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري، فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

وتعادل البنك الأهلى مع سموحة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ19 للدورى، ليرتفع رصيد البنك الأهلى إلى 14 نقطة فى المركز قبل الأخير بجدول الدورى، بينما رفع سموحة رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

وتقدم سعيدو سنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة 16 وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وعاد أحمد ياسر للتقدم للبنك الأهلى بعدها بدقيقتين، وفى الدقيقة 76 أحرز مصطفى ميسى الهدف الثانى للموج الأزرق، وأشهر حكم المباراة الكارت الأحمر لأحمد ياسر صانع ألعاب البنك الأهلى في الدقيقة 65.